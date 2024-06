CICLISMO Roglic vince col brivido il Giro del Delfinato

Ha rischiato grosso, Primoz Roglic, prima di rispettare il pronostico e prendersi il Giro del Delfinato per soli 8 secondi. Nell'ottava e ultima tappa un finale complicato rischia di far saltare il banco. La tappa va allo spagnolo della Ineos Carlos Rodriguez che si impone sul compagno di fuga Matteo Jorgenson. E proprio l'americano è andato a 8 secondi dal portarsi a casa il Delfinato. Impresa sfiorata anche a causa di impreviste difficoltà della maglia gialla, che prima ha un po' sottovalutato e poi nel finale non ha trovato la gamba dei giorni migliori. Una salita, l'ultima, subita. E una generale salva per appunto, appena, 8 secondi. Lo sloveno vince la corsa a tappe che sta tra Giro e Tour per la seconda volta in carriera. Terzo di giornata è stato Derek Gee, mentre Giulio Ciccone, anche nella tappa odierna tra i più attivi, ha chiuso il Delfinato all'ottavo posto. C'è un altro pezzo d'Italia che merita gli applausi. E' quella rappresentata dalla maglia a pois di Lorenzo Fortunato. Il corridore dell'Astana ha vinto la classifica degli scalatori basata sui grandi premi della montagna.

