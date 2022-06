CICLISMO Roglic vince il Giro del Delfinato

Roglic vince il Giro del Delfinato.

La domenica perfetta della Jumbo Visma si traduce nella doppietta preparata. Tappa a Vingegaard e soprattutto Giro del Delfinato a Primoz Roglic, Favorito e vincente dopo una settimana a controllare la situazione e gli ultimi due giorni da protagonista. Un finale devastante studiato a tavolino come l'attacco in tandem col compagno sull'ultima salita là dove Jan Hirt che aveva subodorato l'azione aveva provato ad anticipare mettendosi in proprio. Niente, o meglio, bene, ma non benissimo. Perché appunto la Jumbo Visma ha mosso gli assi e prima ancora Steven Kruijswijk, determinante nel ruolo sartoriale del ricucitore. Fatto il primo tratto, si è inabissato mangiato dai crampi quando ormai Roglic e Vingegaard avevano cambiato passo. Quello che non è riuscito a Damiano Caruso, perfetto fino all'ultima salita, poi staccato. Ha preferito un'alleanza con Esteban Chavez per evitare di perdere troppo e tenere la buona classifica costruita in settimana. All’ultimo chilometro Roglic ha perso la ruota di Vingegaard e il danese ha rallentato per aspettare il suo capitano; che alla fine ha lasciato la vittoria di tappa a Vingegaard che ha dimostrato di averne molto di più. Roglic si è accontentato di vincere il Criterium del Delfinato 2022.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: