Roglic vince la Tirreno Adriatico, Pogacar la Parigi Nizza

Liscio come l'olio Tadej Pogacar vince la Parigi Nizza. Lo sloveno dell'UAE Emirates ha conquistato anche la tappa conclusiva, terzo successo nella settimana della corsa al sole. La frazione finale si è trasformata in una lunga passerella per Pogacar scappato via a 19 km dal traguardo sulla salita del Col d'Eze. Partito da solo, capace di trasformare in una cronometro il finale di tappa e di corsa. Un assolo senza rivali, nemmeno il duello annunciato con Vingegaard è andato in scena. Il danese della Jumbo Visma si è dovuto accontentare della volata per il secondo posto di oggi e del terzo in classifica generale, staccato dal vincitore di 1'39'' e dietro anche al francese David Gaudu che di secondi dal vincitore ne ha presi 53. Per lo sloveno Pogacar un inizio di stagione esaltante con un bilancio di inizio stagione che parla di ben 9 successi. La migliore candidatura alla Milano-Sanremo in programma sabato.