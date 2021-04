CICLISMO Rohan Dennis vince il prologo del Romandia

1,2,3 la Ineos Grenadiers prende tutto il podio nel prologo del Giro di Romandia. Una manciata di chilometri a cronometro che incoronano Rohan Dennis, è lui ad indossare la prima maglia di leader concludendo il percorso in 5'27''. L'ex campione del mondo domina la prova dove riesce a fare la differenza nella seconda parte del percorso quando è riuscito a mettersi alle spalle lo svizzero Cavagna che all'intermedio era transitato in testa. Discorso simile per Geraint Thomas e Richie Porte, che nel primo tratto chiudono lontani dalle prime posizioni, poi cambiano marcia e affrontano con grande brillantezza lo strappo finale. Al traguardo saranno rispettivamente secondi e terzi. Oggi è in programma la prima tappa in linea, la Aigle-Martigny di 168,1 km che si corre quasi per intero sul tracciato che avrebbe dovuto ospitare il mondiale 2020: ben 9 i gpm di terza categoria per una frazione che si presta alle idee degli attaccanti.

