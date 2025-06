Si ferma in semifinale il sogno di Lorenzo Musetti al Roland Garros. L'azzurro gioca una grande partita contro Carlos Alcaraz ma non basta, poi è costretto al ritiro in apertura del quarto set per un problema alla coscia sinistra. La semifinale si conclude in favore dello spagnolo 4-6, 7-6, 6-0, 2-0 ritiro.