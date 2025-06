TENNIS Roland Garros: Alcaraz in semifinale, Musetti costretto al ritiro L'azzurro accusa un problema alla coscia sinistra che lo costringe ad abbandonare in apertura di quarto set.

Si ferma in semifinale il sogno di Lorenzo Musetti al Roland Garros. L'azzurro gioca una grande partita contro Carlos Alcaraz ma non basta, poi è costretto al ritiro in apertura del quarto set per un problema alla coscia sinistra. La semifinale si conclude in favore dello spagnolo 4-6, 7-6, 6-0, 2-0 ritiro.

