Roland Garros: Arnaldi rinuncia, Cobolli in finale con Zverev

Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros. Matteo Arnaldi ha rinunciato a giocare la finale. Il forfait è stato annunciato in sala stampa dagli organizzatori dello Slam parigino, precisando che Arnaldi è affetto da un virus intestinale dalla notte e per questo non potrà giocare. È stato annunciato che il pubblico verrà rimborsato.

Nell'altra semifinale Alexander Zverev, numero 3 del mondo, batte in 4 set il ceco Jakub Mensik, numero 27 Atp: 7-5 6-2 3-6 6-3 il punteggio finale. Zverev raggiunge così la sua quarta finale Slam in carriera (finora ne ha perse 3 su 3).



Per Cobolli è la prima finale in uno Slam. Il tennista italiano è il terzo ad andare in una finale di uno Slam senza aver dovuto giocare la semifinale, dopo Jim Courier e Nick Kyrgios. Grazie a questo passaggio, il giocatore entra nella top 10 del ranking Atp. È il settimo di sempre per l'Italia.







