Roland Garros, Bolelli/Vavassori si fermano in semifinale

Si fermano in semifinale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che perdono contro il duo Granollers/Zeballos e mancano l'accesso all'ultimo atto del Roland Garros. Il doppio azzurro cede in due set contro la coppia numero 1 del tabellone, capace di prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita nella finale degli Internazionali d'Italia.

Il primo set finisce al tie break, vinto dall'argentino e dallo spagnolo per 7-4. Tuttavia, a metà parziale Bolelli cade e s'infortuna al piede sinistro, con la caviglia che si gonfia anche, ma sceglie di non ritirarsi e prova ad arrivare fino in fondo alla partita. Il secondo set va avanti di pari passo fino al 5-4 per gli avversari, poi gli italiani cedono il servizio a zero e lì il sogno termina.







