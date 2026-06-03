Roland Garros, crolla Sabalenka: Shnaider la elimina dopo una rimonta clamorosa

Clamoroso colpo di scena al Roland Garros 2026. Aryna Sabalenka, numero uno del ranking mondiale e finalista dell'ultima edizione, è stata eliminata nei quarti di finale dalla russa Diana Shnaider, capace di imporsi 3-6 7-5 6-0 dopo essere stata sotto di un set e di un break.

La bielorussa, avanti anche 5-4 nel secondo parziale con il servizio a disposizione per chiudere il match, ha improvvisamente perso il controllo della partita. Shnaider ha infatti infilato un impressionante parziale di dieci giochi consecutivi, conquistando il secondo set e dominando il terzo senza lasciare spazio alla rivale.

In semifinale la russa troverà la sorprendente polacca Maja Chwalinska, numero 114 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, che ha continuato la sua straordinaria corsa battendo Anna Kalinskaya in due set. Grazie al risultato ottenuto a Parigi, la 24enne è già certa di entrare tra le prime 30 del ranking WTA.

In conferenza stampa Sabalenka non ha nascosto la delusione: "Mentalmente sono caduta in un buco nero profondo e non sono riuscita a riprendermi. In questo momento vorrei solo smettere di giocare a tennis". Poi una battuta per alleggerire la tensione: "Forse passerò una giornata in una stanza dove si può distruggere tutto. Magari mi aiuterà a superare questa sconfitta".







