Roland Garros: Federer batte Koepfer ma valuta di ritirarsi

Roger Federer potrebbe non scendere in campo contro Matteo Berrettini agli ottavi di finale del Roland Garros. Federer dopo essersi qualificato battendo il tedesco Dominik Koepfer in un match a porte chiuse di tre ore e mezza. In conferenza stampa mette in forse il suo cammino nello Slam francese. "Devo decidere se continuare a giocare o meno. E' troppo rischioso continuare a sollecitare il ginocchio? E' un buon momento per riposarsi?". Queste le sue parole, i suoi dubbi. "Vedremo cosa sarà la cosa migliore in vista di Wimbledon" ha concluso il campione svizzero.