Roland Garros: Forfait Federer, Berrettini ai quarti.

Roger Federer ha annunciato il ritiro dal Roland Garros. Evidentemente le condizioni del campione svizzero non erano ottimali e in vista di Wimbledon, ha deciso di dare forfait. Quindi Matteo Berrettini, vince dunque per ritiro dell'avversario e approda ai quarti di finale.

