Roland Garros: impresa di Gigante, battuto Tsitsipas L'italiano ribalta il pronostico e va al terzo turno

Matteo Gigante ribalta un pronostico che lo vedeva ampiamente sfavorito ed elimina Stefanos Tsitsipas dal Roland Garros. Il numero 167 al mondo ha battuto in quattro set il greco, n. 20, con il punteggio di 6-4 5-7 6-2 6-4, in 3 ore e 8 minuti. Un successo che lo porta al terzo turno del torneo del Grande Slam su terra rossa, dove affronterà lo statunitense Ben Shelton (n. 13), giustiziere di Lorenzo Sonego all'esordio, che si è qualificato senza giocare, per il ritiro di Hugo Gaston prima dell'incontro.

Avanza anche la coppia Errani/Paolini, che nel doppio femminile sconfigge la coppia Azarenka/Routliffe in due set (6-2 6-3) e va al secondo turno.

