Roland Garros: impresa Martina Trevisan è in semifinale.

Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros. Dopo nove anni, l'ultima era stata Sara Errani, una tennista italiana supera i quarti di finale. La toscana ha superato per 6-2, 6-7, 6-3 la canadese Leylah Fernandez e ora attende in semifinale la vincente del derby americano tra Coco Gauff e Sloane Stephens.

