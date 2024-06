TENNIS Roland Garros, la maratona premia Alcaraz che vola in finale: Sinner ko in 5 set

Roland Garros, la maratona premia Alcaraz che vola in finale: Sinner ko in 5 set.

Si interrompe in semifinale, e dopo una battaglia durata oltre 4 ore, il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros. L'altoatesino, che da lunedì diventerà il nuovo n.1 al mondo, cede in 5 set a Carlos Alcaraz: 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 i parziali in favore dello spagnolo che ora affronterà in finale il vincente tra Zverev e Ruud.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: