Roland Garros, la prima volta di Andreeva: battuta la sorpresa Chwalinska

Un sogno s'infrange, un altro si corona. La 19enne Mirra Andreeva batte la polacca Maja Chwalinska nella finale del Roland Garros e vince il primo Slam della propria carriera. L'ultimo atto del torneo parigino dura meno di un'ora e mezza e parte in maniera atipica, con le due che si scambiano break su break: sono quattro, due a testa, nei primi quattro game della sfida. Malissimo al servizio la polacca, che nel primo set riesce a non subire il break solo nel quinto game, mentre la russa si sveglia e chiude in 6-3.

Storia simile nel secondo set, dove però Andreeva perde un solo servizio e ne strappa ben tre all'avversaria, il cui incredibile cammino s'infrange a un passo dal coronamento: partita dalle qualificazioni, con il numero 114 del ranking Wta, aveva vinto nove incontri per arrivare fin qui, per altro cedendo un solo set. Un percorso incredibile, che però resta una favola senza lieto fine, a differenza di quella di Andreeva, che da lunedì salirà al numero 6 del ranking e avrà una coppa in più in bacheca.







