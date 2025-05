TENNIS Roland Garros, Musetti agli ottavi L'azzurro batte 3-1 Navone in rimonta ed è il primo tennista qualificato al quarto turno

Mariano Navone strappa un set a Lorenzo Musetti, ma non basta: il toscano è il primo tennista qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. Nel terzo turno del torneo parigino dello Slam, Musetti ha battuto l'argentino (numero 97 al mondo) per 3-1 in rimonta. Ceduto il primo parziale, l'azzurro ha poi pareggiato e ribaltato il risultato dell'incontro: 4-6 6-4 6-3 6-2 il punteggio in suo favore. Il suo prossimo avversario sarà il vincitore dell'incontro tra il francese Quentin Halys (n. 52) e il danese Holger Rune (n. 10).

