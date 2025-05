Roland Garros, Musetti e Gigante al secondo turno

Lorenzo Musetti e Matteo Gigante si qualificano al secondo turno del Roland Garros. Sulla terra rossa dello torneo parigino del Grande Slam, il numero 8 al mondo è il primo italiano ad avanzare, battendo 3-0 il tedesco Yannick Hanfmann (n. 137). Dopo aver faticato più del previsto nel primo set, chiuso in 7-5, Musetti ha poi vinto agevolmente il secondo e il terzo, in 6-2 e 6-0. Primo successo in un tabellone principale di uno Slam per il 23enne Gigante, che aveva debuttato nel circuito proprio a inizio anno, qualificandosi per gli Australian Open. Il n. 167 ha sconfitto per 3-0 il libanese Benjamin Hassan, con il punteggio di 6-4 6-2 6-0, anche in questo caso faticando solo nel primo parziale.

Risultato inverso per il pesarese Luca Nardi (n. 94), che subisce un 3-0 dall'ungherese Fabian Marozsan (n. 56) con i parziali di 6-2 6-3 7-6 (7-3) in favore dell'avversario e saluta Parigi già al primo turno. Stessa sorte è toccata, nel tabellone femminile, a Lucrezia Stefanini, battuta per 2-0 (6-4 6-4) dalla svizzera Jil Teichmann (n. 98).

In serata in campo anche la campionessa di Roma, Jasmine Paolini, contro la cinese Yuan Yue (n. 89), e Lorenzo Sonego, contro lo statunitense Ben Shelton (n. 13).