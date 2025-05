Jasmine Paolini raggiunge Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del Roland Garros. La toscana ha battuto in due set l'ucraina Yuliia Starodubtseva (n. 81 al mondo), con punteggio di 6-4 6-1. Mai in discussione l'incontro, chiuso in un'ora e 10 minuti di gioco. Nel prossimo turno Paolini affronterà la vincitrice dell'incontro tra Bernarda Pera (n. 83) ed Elina Svitolina (n. 14).