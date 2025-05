TENNIS Roland Garros, Paolini agli ottavi La toscana batte in due set l'ucraina Starodubtseva, in un'ora e 10 minuti di gioco

Roland Garros, Paolini agli ottavi.

Jasmine Paolini raggiunge Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del Roland Garros. La toscana ha battuto in due set l'ucraina Yuliia Starodubtseva (n. 81 al mondo), con punteggio di 6-4 6-1. Mai in discussione l'incontro, chiuso in un'ora e 10 minuti di gioco. Nel prossimo turno Paolini affronterà la vincitrice dell'incontro tra Bernarda Pera (n. 83) ed Elina Svitolina (n. 14).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: