Roland Garros: Sinner schianta Lehecka e va agli ottavi

Jannik Sinner è impressionante. Nel terzo turno del Roland Garros, l'altoatesino elimina il numero 34 del mondo, Jiri Lehecka, in un'ora e 35 minuti, lasciandogli solo tre game: 6-0 6-1 6-2 il punteggio in suo favore. Per vincere il primo game della propria partita, il ceco ha dovuto aspettare la fine del secondo set, quando il tabellone diceva già 6-0 5-0 in favore dell'italiano.

Nel prossimo incontro, Sinner affronterà il n. 17 al mondo, Andrey Rublev, che ha superato il turno senza neanche scendere in campo contro Arthur Fils, visto l'infortunio che ha estromesso il francese dalla competizione.