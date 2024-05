TENNIS Roland Garros, Sinner torna e vince: battuto Eubanks al 1° turno

Roland Garros, Sinner torna e vince: battuto Eubanks al 1° turno.

27 giorni out per l'infortunio all'anca destra e il rientro al Roland Garros per dar la caccia al primo posto del ranking ATP. Jannik Sinner non sbaglia l'esordio nello Slam parigino e supera lo statunitense Chris Eubanks in tre set. Il n.2 al mondo vince 6-3 6-3 6-4 e raggiunge il secondo turno dove affronterà il francese Gasquet.

