TENNIS Roland Garros: Sinner va agli ottavi, eliminato Ymer Musetti vince il derby con Cecchinato

Dopo Lorenzo Musetti che ha sconfitto Marco Cecchinato in 5 lunghissimi set, anche Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del Roland Garros. L'altoatesino numero 19 al mondo, ha battuto agevolmente per 6-1, 7-5, 6-3 lo svedese Mikael Ymer in due ore e ventidue minuti.

