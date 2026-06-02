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Roland Garros, tre italiani ai quarti: la giornata che cambia la storia del tennis azzurro

Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno avuto la meglio su Svajda, Cerúndolo e Tiafoe. È la prima volta che tre azzuri raggiungono contemporaneamente gli ultimi otto di un torneo del Grande Slam nell'era Open.

2 giu 2026
Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli
Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli

Per anni il tennis italiano ha inseguito un campione capace di vincere i grandi tornei. Oggi si ritrova con un'intera generazione ai vertici del circuito. La giornata che entra di diritto nei libri di storia dello sport italiano è quella di lunedì 1 giugno 2026: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sono qualificati per i quarti di finale del Roland Garros, portando per la prima volta tre italiani tra gli ultimi otto di un torneo del Grande Slam nell'era Open.

È un risultato che va oltre il singolo exploit e racconta meglio di qualsiasi classifica la crescita del movimento azzurro. Per anni il tennis italiano è stato alla ricerca di un protagonista in grado di competere stabilmente ai massimi livelli; oggi può contare su un gruppo di giocatori capace di occupare contemporaneamente le fasi decisive dei tornei più importanti del mondo. E il dato assume ancora più valore considerando che il traguardo è arrivato con la prematura eliminazione di Jannik Sinner, indiscusso numero 1 del circuito, e il forfait di Lorenzo Musetti, ancora prima di che il torneo parigino prendesse il via. 

Ad aprire la giornata di gloria è stato Cobolli, autore del miglior risultato della sua carriera in uno Slam grazie alla vittoria sullo statunitense Zachary Svajda. Il romano ha dominato i primi due set, prima di complicarsi la vita nel finale. Dopo aver perso il terzo parziale e sciupato un ampio vantaggio nel quarto, è riuscito a ritrovare lucidità nel tie-break decisivo, chiudendo l'incontro in quattro set e conquistando il suo primo quarto di finale in uno Slam. Poco dopo è arrivata la conferma di Berrettini. Il romano, tornato competitivo ai massimi livelli dopo anni segnati dagli infortuni, ha superato in tre set l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, imponendosi in due tie-break e raggiungendo i quarti del Roland Garros per la prima volta dal 2021.

La firma definitiva sulla giornata storica è arrivata in serata grazie a Matteo Arnaldi. Il ligure ha vinto una battaglia di oltre cinque ore contro Frances Tiafoe, rimontando una partita che sembrava ormai perduta. Sotto di due set a uno e con un doppio break di svantaggio nel quarto, Arnaldi ha annullato il rischio eliminazione e ha ribaltato completamente l'inerzia del match, imponendosi al quinto set e raggiungendo per la prima volta in carriera i quarti di finale di uno Slam.

Il Roland Garros 2026 è già entrato nella storia del tennis italiano. E potrebbe non essere finita qui. Il tabellone garantirà infatti almeno un azzurro in semifinale, visto che nei quarti Berrettini e Arnaldi si affronteranno in un derby tutto italiano, mentre Cobolli proverà a proseguire il suo sogno contro Félix Auger-Aliassime. Appuntamento fissato per mercoledì 3 giugno. 





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