Roland Garros, trionfo azzurro: Errani e Vavassori campioni nel doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora campioni al Roland Garros: il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski-Evan King in rimonta, 4-6 6-3 10-4.
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Difeso il titolo conquistato un anno fa
Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora campioni al Roland Garros: il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski-Evan King in rimonta, 4-6 6-3 10-4.