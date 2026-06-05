Roland Garros, Zverev in finale: battuto 3-1 Mensik

Alex Zverev è il primo finalista del Roland Garros. Il tedesco vince 3-1 e ferma in semifinale il percorso della sorpresa Jakub Mensik in poco meno di tre ore di gioco. Dopo aver ceduto i primi due set, il ceco ha accorciato vincendo il terzo, per poi cedere il quarto: 7-5 6-2 3-6 6-3 è il risultato in favore di Zverev, che giocherà la quarta finale di un torneo dello Slam in carriera, la seconda sulla terra rossa di Parigi.

Ad affrontarlo ci sarà nuovamente un italiano, anche se stavolta non sarà Jannik Sinner. Stasera, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si giocheranno il secondo posto in finale in un inedito derby a questo punto di un torneo dello Slam.











