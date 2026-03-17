TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
09:48 Il Consiglio riprende dopo l’elezione dei Capitani Reggenti: scontro su inchiesta e “Piano parallelo” 07:43 Medio Oriente, Israele colpisce Teheran e Beirut: escalation mentre Trump resta isolato su Hormuz 07:10 22 i gol della 27ª in Serie D Girone F: domina l'Ancona, sospesa Teramo – Ostiamare 07:06 Bocce: Montecerreto porta San Marino nel campionato juniores
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Roller, Carfora seconda a Verucchio: Parmeggiani sfiora il podio

Ottime prove per le giovani sammarinesi nella gara promozionale FISR.

17 mar 2026
Roller, Carfora seconda a Verucchio: Parmeggiani sfiora il podio

Buoni risultati per la Federazione Sammarinese Roller Sports alla gara promozionale FISR di Verucchio. Protagonista Rosa Carfora (2017), seconda nei coni 120 dopo aver migliorato nettamente i propri tempi fino al 9,55 finale. Sfiora invece il podio Giada Parmeggiani (2016), quarta nei coni 80 dopo una semifinale vinta con determinazione.

Soddisfatta l’allenatrice Carlotta Gambuti: segnali positivi di crescita per entrambe le atlete, che confermano i progressi fatti in allenamento in vista dei prossimi impegni.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport