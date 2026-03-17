Roller, Carfora seconda a Verucchio: Parmeggiani sfiora il podio

Buoni risultati per la Federazione Sammarinese Roller Sports alla gara promozionale FISR di Verucchio. Protagonista Rosa Carfora (2017), seconda nei coni 120 dopo aver migliorato nettamente i propri tempi fino al 9,55 finale. Sfiora invece il podio Giada Parmeggiani (2016), quarta nei coni 80 dopo una semifinale vinta con determinazione.
Soddisfatta l’allenatrice Carlotta Gambuti: segnali positivi di crescita per entrambe le atlete, che confermano i progressi fatti in allenamento in vista dei prossimi impegni.