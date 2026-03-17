ROLLER SPORTS
Roller, Carfora seconda a Verucchio: Parmeggiani sfiora il podio
Ottime prove per le giovani sammarinesi nella gara promozionale FISR.
Buoni risultati per la Federazione Sammarinese Roller Sports alla gara promozionale FISR di Verucchio. Protagonista Rosa Carfora (2017), seconda nei coni 120 dopo aver migliorato nettamente i propri tempi fino al 9,55 finale. Sfiora invece il podio Giada Parmeggiani (2016), quarta nei coni 80 dopo una semifinale vinta con determinazione.
Soddisfatta l’allenatrice Carlotta Gambuti: segnali positivi di crescita per entrambe le atlete, che confermano i progressi fatti in allenamento in vista dei prossimi impegni.
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