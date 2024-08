Roma, Golden Gala: bene Diaz e Fabbri, "malino" Tamberi, male Jacobs

Non è stata la serata di Marcell Jacobs. Condizionato dai problemi fisici, il campione olimpico di Tokyo 2020 ha fallito l'appuntamento al Golden Gala “Pietro Mennea” di Roma, tappa italiana della Diamond League. Jacobs si è addirittura rialzato agli 80 metri per non peggiorare la situazione. “Avevo le gambe rigide, è stata una giornataccia” - ha affermato l'azzurro. Successo per Letsile Tebogo: l'atleta del Botsawana, oro a Parigi nei 200, ha fatto segnare un gran 9.87 nella distanza breve chiudendo davanti a Coleman e Kerley.

E' stata invece la serata di Leonardo Fabbri, argento nel getto del peso. L'azzurro, campione europeo proprio in questo stadio a inizio giugno, ha conquistato un buon secondo posto grazie ad una spallata da 21.70 al terzo tentativo, e replicato al quarto. Davanti lo statunitense Ryan Crouser – già campione olimpico – che ha sbaragliato la concorrenza con un super 22.49.

Si è confermata da Parigi anche Tara Davis-Woodhall nel salto in lungo femminile: 7.02 la misura fatta segnare dell'americana. Nel lancio del disco primo posto per lo sloveno Kristjan Ceh: 68.61 all'ultimo tentativo e sorpasso ai danni del giamaicano Roje Stona. Ad appena sette centesimi dal record del mondo si è fermata invece Winfred Yavi nei 3000 siepi: l'8:44.39 vale comunque il record continentale e la miglior prestazione mondiale stagionale per la fuoriclasse del Bahrein. Da segnalare – in casa Italia - anche il bronzo di Gimbo Tamberi nel salto in alto e, soprattutto, lo splendido oro di Andy Diaz nel salto triplo.