Romagna in festa, ritorna il Giro d'Italia

La presentazione dell'evento

Il Giro torna sulle strade della Romagna e da appuntamento il 14 maggio a tutti gli appassionati che vorranno assistere lungo il percorso della cronometro che porterà i corridori da Savignano sul Rubicone a Cesena. Una tappa che non deciderà il Giro d'Italia, ma che aiuterà sicuramente a individuare eventuali candidature forti. All'appuntamento, presentato questa mattina c'era anche Davide Cassani. Il Presidente dell'Atp dal grande passato prima come professionista del pedale, poi come CT e commentatore televisivo promuove la frazione. Il 16, dopo il riposo, il gruppo ripartirà da Scandiano per raggiungere, attraverso l'appennino, il traguardo di Viareggio.

Nel video le interviste a Mauro Vegni (Direttore Giro d'Italia), Davide Cassani (Presidente APT Emilia-Romagna), Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia-Romagna)