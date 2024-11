DAKAR Rombo di motori, a gennaio ritorna la Dakar

Rombo di motori, a gennaio ritorna la Dakar.

Svelata la Dakar numero 47 che dal 3 al 17 gennaio prevede oltre 5000 chilometri interamente sviluppati in territorio saudita. La prima particolarita, che salta all'occhio riguarda i percorsi di moto, auto e camion che in ben cinque tappe non coincideranno. Si parte con 29 chilometri di prologo intorno all'abitato di Bisha, si arriverà a Shubaytah dopo la corsa più dura del mondo. Il direttore David Castera ha spiegato come la Dakar 2025 sia stata disegnata con l'intento di mantenere l'equilibrio tra i concorrenti, garantire competitività e incertezza fino alla fine. Confermata la tappa Marathon di 48 ore, introdotta l'anno scorso come elemento di novità che ha subito riscosso curiosità e interesse da parte del pubblico. Il sesto giorno è quello dedicato alla sessione cronometrata più lunga, ben 829 km escludendo ovviamente la 48 ore. Riposo il giorno 10 gennaio. I primi due giorni dell’evento fungeranno da trampolino di lancio per una nuova generazione di piloti Sauditi selezionati nell’ambito dell’operazione “Saudi Next Gen”. L’equipaggio più performante avrà una wild card per l’edizione 2026. Ben 340 gli iscritti alla corsa principale, affiancati dai 76 della Classic e i 5 veicoli della Mission Challenge.

