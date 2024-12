Rtv: il caporedattore allo sport saluta in diretta tv

i saluti di Faetanini

Ha chiuso l'edizione di Domenica Sport con un saluto particolare, Palmiro Faetanini, da fine anno, come ha detto in diretta tv, a meritato riposo. Ora per lui, come ha detto, si aprono nuovi orizzonti, ma allo stesso tempo si chiude da caporedattore allo sport, dopo quasi 30 anni, un rapporto con l'emittente di Stato, e con tutti coloro che ci lavorano.

Per questo Palmiro alla fine ha voluto salutare tutti, dai colleghi dello sport e del tg, alla segreteria di redazione, i tecnici, gli operatori e soprattutto il pubblico, al quale in tutti questi anni, ha raccontato le tante imprese sportive.

Caro Palmiro, anche noi vogliamo salutarti. È stato per noi un bel viaggio averti accanto. Buona vita dai tuoi colleghi di Rtv.