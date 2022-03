SIX NATIONS Rugby: l'Italia torna a vincere dopo 36 ko, battuto il Galles 22-21 a Cardiff Impresa azzurra che vincono per la prima volta Millennium Stadium.

Dopo 36 sconfitte consecutive torna a vincere l'Italia del rugby. Gli azzurri vincono 22 a 21 a Cardiff contro il Galles. L'Italia non vinceva una partita del Sei Nazioni dal febbraio 2015 (in Scozia 22-19). Grande impresa del 15 azzurro con un finale di partita ricco di emozioni. Al 72' la trasformazione di Biggar, porta i Dragoni avanti 21-15, a questo punto la gara sembra destinata verso l'ennesimo ko dell'Italia, che invece al 79' con il classe 1999 Capuozzo trova la meta che porta gli azzurri a -1. Poi c'è la trasformazione di Garbisi che vale il 22-21 e la storica prima vittoria dell'Italia in Galles al Millennium Stadium, uno dei tempi del rugby mondiale. Si interrompe nel modo più bello la striscia di sconfitte consecutive degli azzurri nel Sei Nazioni.

