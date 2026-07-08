Russia riammessa alle Olimpiadi

Il Comitato olimpico internazionale ha revocato la sospensione al Comitato olimpico russo, aprendo le porte dei tornei di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 agli atleti russi. Una revoca "provvisoria" della sospensione, iniziata il 12 ottobre del 2023, motivata dal Cio con la mancanza di influenza dell'organismo russo sulle organizzazioni sportive delle regioni ucraine occupate.

L'effettivo ritorno degli atleti russi alle competizioni internazionali sarà ora demandato alle singole federazioni internazionali, che dovranno decidere se e come riammetterli alle gare. Diverse federazioni avevano già da tempo permesso di fatto gli atleti russi di gareggiare, nella maggior parte dei casi senza bandiera, simboli e inni nazionali.

Il Cio già a maggio aveva riammesso il comitato olimpico bielorusso, sospeso insieme a quello russo nel 2023 per la partecipazione al conflitto bellico in Ucraina.

Almeno per il momento, resta in sospeso la possibilità degli atleti russi di poter gareggiare con la propria bandiera e i loro simboli nazionali a Los Angeles, con il Cio che ha dichiarato che prenderà in futuro una decisione su questi aspetti. Almeno per ora, il comitato olimpico internazionale continuerà a non organizzare eventi in Russia, mentre le federazioni internazionali dei vari sport che invece potranno scegliere liberamente se organizzare eventi nel paese.

Gli atleti russi inoltre saranno sottoposti a controlli antidoping più stringenti, con l'agenzia antidoping russa sanzionata per i casi di doping di stato durante le Olimpiadi di Sochi 2014, che hanno portato a numerose squalifiche e assegnazioni di medaglie postume. Prima di tornare alle gare, gli atleti dovranno sottoporsi a numerosi controlli dell' ITA (l'agenzia antidoping internazionale). Inoltre, nel caso l'agenzia antidoping russa continui a non essere in regola con le disposizioni previste dal Cio, gli atleti russi prima delle Olimpiadi di Los Angeles saranno sottoposti ulteriormente a controlli antidoping aggiuntivi.







