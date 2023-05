Rybakina vince a Roma il WTA della pioggia

Il maltempo, pioggia quasi tutti i giorni, le condizioni dei campi, i ritardi, i ritiri. La peggior edizione degli Internazionali d'Italia ha una vincitrice. Elena Rybakina in un ultimo atto surreale che causa temporali è cominciato solo alle 23. E buona parte degli spettatori che nonostante il biglietto pagato hanno preferito un ritiro anticipato. In linea col torneo, in linea con l'altra finalista, Ahnelina Kalelina che si è arresa sul 6-4 1-0 in favore della sua avversaria. Un infortunio alla gamba sinistra ha impedito alla tennista ucraina di continuare. E dunque la kazaka Rybakina, campionessa di Wimbledon in carica, conquista a notte fonda anche il Foro Italico vincendo la mezza finale giocata. Dopo una partenza lenta che ha visto Kalenina avanti 3-1, è arrivata di rincorsa la settima testa di serie del torneo che ha prima agganciato e poi ribrekkato un'avversaria progressivamente limitata negli spostamenti dall'infortunio che a un certo punto non le ha consentito di continuare. La numero 30 del mondo getta la spugna tra le lacrime: per Rybakina arriva il quinto titolo in carriera e da domani sarà numero 5 al mondo.