GOLF Ryder Cup: aperta a Roma la sfida dell'Europa agli Stati Uniti

Un grande evento di golf, con una tradizione decennale. La Ryder Cup ha richiamato nella capitale italiana tantissimi appassionati e tifosi per quello che è considerato uno dei più grandi eventi sportivi del mondo. Il bilancio della competizione vede gli Stati Uniti nettamente avanti per 28 successi a 15. Con l'Europa che negli anni 2000 è però riuscita a vincere il trofeo per 7 volte su 10. Squadra americana defender, visto il successo centrato due anni fa in Wisconsin. Antipasto dell'evento la sfida tra le stelle dello sport, tra le quali ha di certo brillato Novak Djokovic. Il campione serbo è stato tra i partecipanti nell'All Star Match che ha preceduto la sfida tra Europa e USA. In gara anche Carlos Sainz, Shevchenko e Gareth Bale. Dopo la cerimonia di apertura di ieri con tanto di Frecce Tricolori. Questa mattina il grande pubblico ha raggiunto il Marco Simone Golf and Country Club a Guidonia per seguire le prime partite. La sfida tra Scottie Scheffler e Jon Rahm, rispettivamente numero uno e tre del mondo ha dato il via all'edizione 2023 che si concluderà domenica. Ottimo avvio per l'Europa che si è imposta in tutte le gare del mattino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: