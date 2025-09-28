GOLF Ryder Cup, Europa a 2 punti dalla vittoria La squadra del vecchio continente domina anche il secondo giorno di gara (tra gli insulti dei tifosi): è 11,5 - 4,5 prima delle sfide singolari

Ryder Cup, Europa a 2 punti dalla vittoria.

Che la squadra ospite fosse vantaggio dopo due giorni era già qualcosa di cui molti dubitavano, visto l'andamento delle ultime edizioni, ma che lo fosse di ben 7 punti era qualcosa di impensabile, alla vigilia. E invece, l'Europa sta dominando la Ryder cup e prima dell'ultimo giorno di gare è a soli 2 punti dalla vittoria.

Come il venerdì, anche il sabato di gare ha sorriso ai campioni in carica già dalla sessione mattutina, con la disputa dei foursome, le gare in cui si gioca alternando i colpi fra i due compagni di squadra. Tre a uno a favore dell'Europa è il risultato finale, lo stesso del primo giorno, che gioca al massimo, piazza vari colpi da stropicciarsi gli occhi e trae beneficio dalla confusione degli statunitensi, soprattutto del numero 1 al mondo Scottie Scheffler, ancora perdente.

Peggio ancora, agli americani, è andata nel pomeriggio, quando, oltre ai giocatori in campo, hanno perso la bussola anche i tifosi sugli spalti, cominciando a insultare i golfisti europei. In quel momento la squadra di Luke Donald aveva già vinto tre dei quattro fourballs in programma, le gare in cui ogni componente della coppia gioca la propria pallina e a fine buca si sceglie la migliore, ed era in vantaggio anche nell'ultimo. In campo si sono visti anche degli screzi tra alcuni giocatori, ma anche dei componenti della squadra americana chiedere ai tifosi di calmarsi.

Alla fine, gli Usa hanno strappato l'ultimo punto, ma ora, in svantaggio per 11,5 – 4,5, sono a due soli punti dalla sconfitta in vista delle sfide individuali, contro un'Europa da record: da quando la Gran Bretagna ha esteso la partecipazione alla Ryder cup a tutti i giocatori europei, nel 1979, nessuna squadra aveva superato gli 11 punti dopo due giornate. Roba da leggenda sportiva, in attesa di rimettere le mani sul trofeo.

