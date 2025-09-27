GOLF Ryder Cup, Europa avanti di 3 dopo la prima giornata La squadra di Luke Donald domina di mattina (3-1) e replica nel pomeriggio (2 1/2-1 1/2). In affanno il n.1 al mondo, Scheffler

Ryder Cup, Europa avanti di 3 dopo la prima giornata.

Dopo la prima giornata di Ryder cup, comanda l'Europa. Nella 45a edizione della sfida tra i migliori golfisti statunitensi e quelli del vecchio continente, al momento il fattore campo non si sta facendo valere, perché la squadra padrone di casa è in svantaggio di 3 punti. Merito di questo risultato va dato all'avvio sprint degli europei: la formazione campione in carica, in cui figurano anche i fratelli Molinari, tra i vicecapitani, era già sul 3-1 dopo la mattinata.

Le prime gare si sono svolte sul campo di Farmingdale, a New York, con la disputa dei foursome, partite in cui si gioca alternando i colpi fra i due compagni di squadra. L'ordine di gara è stato confermato rispetto a Roma, su scelta degli americani padroni casa: una decisione che non ha pagato, visto che la squadra di Keegan Bradley ha strappato un punto solo al quarto game, l'unico equilibrato della mattina.

La sessione pomeridiana sul campo pubblico di Long Island si è aperta con l'arrivo del presidente Donald Trump, che ha seguito i golfisti per due ore. Qui, durante i fourballs, dove ogni componente della coppia gioca la propria pallina e a fine buca si sceglie la migliore, si è palesato un problema inaspettato per team Usa, chiamato Scottie Scheffler: il numero 1 al mondo ha registrato solo sconfitte.

E così, nonostante un gara vinta e un pareggio nell'ultima, l'attesa rimonta americana non si è concretizzata, anzi, l'Europa ha allungato sul 5 1/12 a 2 1/2. Un +3 che non rappresenta nulla di definitivo, ma che, dopo una sola giornata di gara, è già una spinta importante.

