Ryder Cup: impresa Team Europa che vince negli USA.

L’Europa batte l’America 15-13 e conquista la Ryder Cup al termine di un'ultima giornata ricca di emozioni, con gli americani che recupero e si avvicinano alla vittoria, prima del putt decisivo di Shanw Lowry che permette all'Europa di vincere per la seconda edizione consecutiva la Ryder Cup dopo il trionfo del 2023 in Italia. Tredici anni dopo il miracolo di Medinah del 2012 la squadra del vecchio continente torna a vincere oltreoceano. Fa festa anche l'Italia con Edoardo e Francesco Molinari, confermati vice capitani come a Roma due anni fa. Prossimo appuntamento con la Ryder Cup nel 2027 in Irlanda.

