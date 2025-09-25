Ryder Cup, parte la 45a edizione: Stati Uniti favoriti

Partirà domani la 45a edizione della Ryder Cup, la sfida che mette di fronte i migliori golfisti europei e i campioni statunitensi. A ospitare la tre giorni di gare sarà un campo di Long Island, nell'area urbana di New York, e l'Europa ci arriva da campione in carica, dopo aver vinto nel 2023 a Roma. Favoriti, però, sono gli americani, che hanno cambiato capitano (ora è Keegan Bradley), perché è rarissimo vedere una delle due formazioni vincere fuori casa: l'ultima a riuscirsi fu l'Europa, 13 anni fa, mentre per un successo in trasferta degli Stati Uniti si deve tornare fino a 30 anni fa.

Nella squadra europea, guidata dal confermato capitano Luke Donald, ci saranno anche i fratelli italiani Edoardo e Francesco Molinari, tra i vicecapitani. Gli altri convocati sono il nordirlandese numero 2 al mondo Rory McIlroy, lo scozzese Robert MacIntyre, gli inglesi Tommy Fleetwood, Justin Rose e Tyrrell Hatton e il danese Rasmus Hojgaard, che si sono qualificati tramite l'apposita classifica, le sei wild card Shane Lowry, irlandese, John Rahm, spagnolo, Sepp Straka, austriaco, Viktor Hovland, norvecese, Ludvig Aberg, svedese, e Matt Fitzpatrick, inglese. Completano la squadra, come vice capitani, sono il danese Thomas Bjorn e lo spagnolo José Maria Olazabal.

Gli statunitensi porteranno Sam Burns, Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Harris English, Ben Griffin, Russell Henley, Collin Morikawa, Xander Schauffele, JJ Spaun, Justin Thomas, Cameron Young e Scottie Scheffler, numero uno del ranking mondiale. Vice capitani sono Jim Furyk, Kevin Kisner, Webb Simpson, Brandt Snedeker e Gary Woodland.







