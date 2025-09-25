Ryder Cup, parte la 45a edizione: Stati Uniti favoriti
Da venerdì a domenica la tre giorni di gare. Europa confermata quasi in blocco, ma confermarsi campione in trasferta sarà durissima
Partirà domani la 45a edizione della Ryder Cup, la sfida che mette di fronte i migliori golfisti europei e i campioni statunitensi. A ospitare la tre giorni di gare sarà un campo di Long Island, nell'area urbana di New York, e l'Europa ci arriva da campione in carica, dopo aver vinto nel 2023 a Roma. Favoriti, però, sono gli americani, che hanno cambiato capitano (ora è Keegan Bradley), perché è rarissimo vedere una delle due formazioni vincere fuori casa: l'ultima a riuscirsi fu l'Europa, 13 anni fa, mentre per un successo in trasferta degli Stati Uniti si deve tornare fino a 30 anni fa.
Nella squadra europea, guidata dal confermato capitano Luke Donald, ci saranno anche i fratelli italiani Edoardo e Francesco Molinari, tra i vicecapitani. Gli altri convocati sono il nordirlandese numero 2 al mondo Rory McIlroy, lo scozzese Robert MacIntyre, gli inglesi Tommy Fleetwood, Justin Rose e Tyrrell Hatton e il danese Rasmus Hojgaard, che si sono qualificati tramite l'apposita classifica, le sei wild card Shane Lowry, irlandese, John Rahm, spagnolo, Sepp Straka, austriaco, Viktor Hovland, norvecese, Ludvig Aberg, svedese, e Matt Fitzpatrick, inglese. Completano la squadra, come vice capitani, sono il danese Thomas Bjorn e lo spagnolo José Maria Olazabal.
Gli statunitensi porteranno Sam Burns, Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Harris English, Ben Griffin, Russell Henley, Collin Morikawa, Xander Schauffele, JJ Spaun, Justin Thomas, Cameron Young e Scottie Scheffler, numero uno del ranking mondiale. Vice capitani sono Jim Furyk, Kevin Kisner, Webb Simpson, Brandt Snedeker e Gary Woodland.
[Banner_Google_ADS]