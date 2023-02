Salto con l'asta, incredibile Duplantis: 5° record del mondo in 3 anni

Centimetro dopo centimetro, Armand Duplantis continua inesorabilmente ad alzare l'asticella della storia del salto con l'asta. L'ennesimo capolavoro del fuoriclasse svedese va in scena all'All Star Indoor di Clermont-Ferrand, un 6,22 che è, ancora una volta, record del mondo. Il 5° in tre anni, media pazzesca di un primato ogni 7 mesi (e con in mezzo la pandemia e gli stop conseguenti).

Una striscia partita l'8 febbraio 2020, quando il suo 6,17 lo mise, per la prima volta, sulla vetta del mondo. Sottratta al francese Renaud Lavillenie, curiosamente colui che ha organizzato la riunione di ieri e che è stato il primo ad abbracciarlo, dopo il trionfo. L'ascesa incontrastata di Duplantis è proseguita con l'oro olimpico di Tokyo e si è impennata nel 2022 con tre ritocchini al suo record: 6,19 e 6,20 solo a marzo, 6,21 a luglio, con gli ultimi due salti da record valsi altrettanti ori mondiali, indoor e outdoor. Abbastanza per iscriverlo tra i candidati a sportivo dell'anno ai Laureus Awards, ma non per appagarne la sete di successi.

Parte il 2023 e Duplantis sale ancora più in alto, metaforicamente e letteralmente, ed è appena un classe '99: 23 anni compiuti a novembre e già di diritto tra i miti assoluti dell'atletica e non solo. Il tutto in quello che di fatto è solo la fase iniziale di una carriera che, dovesse proseguire su questa falsariga, si prospetta tra le più scintillanti della storia dello sport.