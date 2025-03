ATLETICA LEGGERA Salto con l'asta, nuovo record del mondo per Duplantis: è l'11a volta Lo svedese si migliora di nuovo, anche stavolta di un centimetro. In Francia supera i 6,27 metri nel World indoor tour

Armand Duplantis l'ha fatto ancora. E ancora, e ancora, e ancora, anzi, l'ha già fatto ben 11 volte: il saltatore con l'asta più forte della storia ha ritoccato nuovamente il record del mondo, in questo caso arrivando all'altezza di 6,27 metri. Una progressione che lo svedese ha cominciato agli Europei di Berlino 2018, battendo il primato mondiale under 20, e ha proseguito prendendosi quello senior due anni dopo. Partendo dalla misura di 6,17 metri, Duplantis si sta migliorando di centimetro in centimetro, continuando a stupire il pianeta senza, per ora, mai fermarsi e con due ori olimpici (di cui l'ultimo bagnato proprio con un record mondiale) già in bacheca a soli 25 anni.

La nuova altezza da primato l'ha realizzata in Francia, nell'arena coperta di Clermont-Ferrand, durante una tappa del World indoor tour, con il solito atto di forza: cinque salti, altrettante aste superate e nessun errore. Nulla da fare, come ormai è consuetudine, per gli avversari dello svedese, con il più vicino, il greco Ema Karalis, che si ferma a 6,02 metri. Anche in questo caso, come spesso gli è successo in precedenza, l'asta da record superata non ha nemmeno traballato, con il fenomeno scandinavo che sembra avere margine per migliorarsi ancora. Certo, sarà tutt'altro che semplice eguagliare la striscia del leggendario Sergej Bubka, capace di migliorare il primato mondiale ben 35 volte, di cui 17 all'aperto e 18 al coperto, ma, se c'è qualcuno che possa tentare l'impresa, centimetro dopo centimetro, quello è Armand Duplantis.

