Salto in alto, Barshim è d'oro ai Mondiali di Eugene. Quarto posto amaro per Gianmarco Tamberi

Barshim non si accontenta dell'oro olimpico e si conferma il più forte nel salto in alto anche ai Mondiali. Il qatariota già oro nel 2017 e nel 2019 è stato incoronato campione del mondo per la terza volta consecutiva, saltando 2.37 davanti al sud coreano Woo che si è fermato a 2.35. Bronzo per l'ucraino Protsenko che chiude con 2.33 al primo tentativo. Gimbo Tamberi si deve accontentare del quarto posto perché supera i 2.33 al secondo tentativo ma si ferma lì. Qualche rimpianto e tanta amarezza per l'azzurro, che nonostante gli infortuni sperava di raggiungere il podio. Yulimar Rojas si conferma una vera e propria leggenda. A Eugene conquista il terzo oro mondiale consecutivo nel salto triplo con un ottimo 15.47. Argento per la giamaicana Ricketts con 14.89, bronzo per la statunitense Franklin con 14.72. Oro al Kenia nei 1500 donne, con una straordinaria Kipyegon che vince il suo secondo Mondiale in 3'52"96, davanti all'etiope Tsegay e alla britannica Muir. El Bakkali scrive la storia nei 3000 siepi: dopo una gara non particolarmente veloce all'inizio fissa il crono finale a 8'25"13, mentre l’etiope Girma con 8'26"01 conquista l'argento. Bronzo al keniano Kipruto con 8'27"92. L'etiope Gotytom Gebreslase ha vinto la medaglia d'oro nella maratona femminile con il tempo di 2h18'11'', precedendo la keniana Judith Jeptum Korir e l'israeliana Lonah Chemtai Salpeter. L'Etiopia conferma così il suo primato nella prova sui 42 chilometri all'indomani del successo di Tamirat Tola nella gara maschile.