Salto in lungo, Mattia Furlani è campione del mondo

Il laziale concede il bis a Tokyo, dopo il Mondiale indoor di Nanchino. È la più giovane medaglia d'oro di sempre

17 set 2025
Salto in lungo, Mattia Furlani è campione del mondo

A soli 20 anni, Mattia Furlani è campione del mondo indiscusso di salto con in lungo. Dopo il titolo indoor, vinto a Nanchino a marzo, il laziale concede il bis all'aperto, vincendo i Campionati di Tokyo. In Giappone, Furlani salta 8.39 metri, misura che gli vale il nuovo record personale.

Il salto vincente è arrivato al quinto tentativo, quando davanti a tutti c'era il giamaicano Tajay Gayle, con 8.34 metri, che ha poi concluso al secondo posto. Terzo, per un solo centimetro, è il cinese Shi Yuhao.

Con questo successo, Furlani diventa il più giovane saltatore in lungo della storia ad aver vinto una medaglia d'oro in questa disciplina e porta l'Italia momentaneamente al sesto posto del medagliere dei Mondiali di atletica leggera.




