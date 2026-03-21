Salto triplo, Diaz ancora campione del mondo indoor

Doppietta Andy Diaz. Il campione del mondo di salto triplo indoor si conferma al vertice della specialità replicando un anno dopo, in Polonia. A Torun, all'italiano basta il primo salto per mettersi tutti dietro e mantenere il titolo vinto a Nanchino: 17,47 metri è la misura coperta da Diaz, meglio del giamaicano Scott (17,33) e all’algerino Triki, bronzo con 17,30. Solo settimo l'altro azzurro, Andrea Dallavalle, argento mondiale, che si ferma a 16,90 metri.

E pensare che Diaz neanche ci sarebbe dovuto essere, viste le poche gare disputate finora e uno stato di forma ancora non ottimale, una cosa che si è vista durante l'intera finale, perché l'italiano ha a lungo cercato di migliorarsi, senza riuscirci. Tuttavia, non è stato necessario.

Per l'Italia è la prima medaglia nel Mondiale di Torun, per Diaz, classe 1995, cubano d'origine e naturalizzato nel 2023, è il secondo podio mondiale indoor (entrambi d'oro), che si aggiunge al bronzo dei Giochi panamericani 2019 e dei Giochi olimpici del 2024, oltre che all'oro europeo indoor del 2025.







