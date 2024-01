CICLISMO TOUR UNDER 2024 Sam Welsford festeggia compleanno e vittoria Ancora l'australiano Sam Welsford piazza lo scatto decisivo per la sua terza vittoria in quattro tappe della corsa australiana. Resta leader il messicano Isaac Del Toro

Soffiare sulle candeline sotto il traguardo non è da tutti. L'australiano Sam Welsford festeggia nel modo migliore il suo 28° compleanno. Sua la quarta tappa del Tour Under 2024. Partiti da Murray Bridge la corsa ha visto tutta una serie di allunghi come quello del brasiliano Rangel e dell'australiano Medway, usciti dal gruppo una decina di chilometri dopo il via, hanno resistito per un po' prima di essere ripresi dal gruppo.

Raggiunti i fuggitivi, si è messo in luce anche Filippo Ganna molto attivo in questa quarta frazione della corsa australiana, particolarmente caratterizzata dal lavoro di squadra per portare i velocisti a giocarsela in prossimità del traguardo. Ottima l'intesa tra Van Poppel e Welsford, il neo 28enne è riuscito a superare l'ecuadoriano Jhonatan Narváez e lanciare la volata andando a vincere davanti a Girmay.

Il messicano che corre con licenza sammarinese Isaac Del Toro mantiene il comando della classifica generale con 1" su Biniam Girmay e 2" nei confronti di Corbin Strong. Luke Burns (Nazionale australiana) veste sempre la maglia di miglior scalatore, Welsford tre vittorie su quattro, è leader della classifica a punti.

