ATLETICA San Marino Athletics Academy brilla ai Nazionali Indoor AICS: 1ª nella classifica a squadre del Paralimpico Ad Ancona, la società biancazzurra vince 6 ori coi paratleti e 7 medaglie con gli atleti

San Marino Athletics Academy grande protagonista ad Ancona, dove si sono svolti i campionati nazionali di atletica leggera indoor AICS. In gara con 75 tesserati – su oltre 1000 partecipanti – la società biancazzurra ha primeggiato nella classifica a squadre del campionato paralimpico, conquistando sei ori. Ruggero Marchetti è primo nei 60 metri in 9” 64 e nei 400 in 1' 15” 81; Sara Valentini conquista i 400 in 1' 28” 98 e il getto del peso da 4 kg, con la misura di 3.39; l'esordiente Nicholas Selva vince i 60 metri ragazzi in 25” 09, mentre Teo Flores Lazcano si impone nel getto del peso da 5 kg, categoria juniores, con 5.66.

Questo il bottino dei paratleti, per quel che riguarda gli atleti il computo è di due ori, tre argenti e due bronzi. L'oro se lo aggiudicano Silvia Macina nei 60 metri, corsi in 8” 69, e Paola Carinato, campionessa master AF 60 nel salto in alto, con 1.17. Gli argenti vanno a Daniel Lotti, che col suo 5.72 nel salto in lungo batte un record nazionale cadetti vecchio di vent'anni, a Leon Ceccarelli, che nei 600 metri ragazzi chiude in 2' 00” 11, e a Silena Stolfi, nel getto del peso da 3kg master AF 50, con 8.41. Bronzo per il mezzofondista Luca Lazzari nei 1500, corsi in 4' 36” 33, e per la staffetta femminile 4x200, con Buscarini, De Palma, Amici e Macina che fermano il cronometro a 2’12’’27.

Michele Balzan, nel getto del peso da 4kg, ottiene la misura di 8.77. Nel salto in alto, categoria allievi, Tommaso Stacchini supera l’asticella a 1.60. Sofia Palmieri balza a 9.20m nel salto triplo allieve. Nella stessa categoria, la giavellottista Tea Casadei lancia il peso da 3 kg a 7.16m. Luca Lazzari corre in ’12’’50 gli 800. Sui 3000, categoria SM60, Gian Luigi Macina corre in 12’47’’28. Gli esordienti Sofia Iorio, Alessandro De Palma, Enzo Zani e Matteo Iorio si sono sfidati sia sui 60m che nel salto in lungo, ottenendo tutti le migliori prestazioni personali.

