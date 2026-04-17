NUOTO San Marino base d’élite per Gregorio Paltrinieri: "Sempre bello tornare" Gregorio Paltrinieri si è allenato a San Marino in vista dei prossimi impegni, a partire dagli Assoluti di Riccione. L'obiettivo principale del 2026 sono gli Europei di Parigi, con Greg che parteciperà sicuramente nelle acque libere.

Primo nuotatore italiano per numero di medaglie olimpiche vinte – 5, per l'esattezza – l'unico capace di andare a medaglia per tre Olimpiadi di fila e un'infinità di metalli nel palmares, tra Mondiali ed Europei. Gregorio Paltrinieri è un gigante del nuoto italiano e più in generale dello sport azzurro. E il 31enne di Carpi ha scelto la piscina di San Marino per allenarsi in vista dei prossimi impegni: con lui anche il sammarinese Loris Bianchi.

"Sono venuto tantissime volte a San Marino, è sempre un piacere" - ammette Paltrinieri - "Mi ricordo che facevo le finali regionali da Esordiente B quando avevo 8-10 anni, quindi è come casa questa piscina, sono contento di essere qua. Ho deciso la settimana scorsa di fare i Campionati Italiani ed è questo il motivo per cui sono qua adesso. Domani abbiamo i 1500 che valgono come qualificazione per i Campionati Europei di quest'estate, che sono l'appuntamento principale. Io a occhio vorrei fare le gare in mare, però se domani va bene il 1500, magari continuo a pensare di portare avanti anche quello"

Prima gli Assoluti di Riccione, in programma nel weekend, poi l'evento clou del 2026: gli Europei di Parigi. Greg ci sarà sicuramente nelle acque libere, lasciando aperta una porta anche per la vasca. Mancano ancora due anni a Los Angeles 2028, che per Paltinieri potrebbero essere il canto del cigno: "Adesso la strada per le Olimpiadi è ancora molto lunga, bisogna prendere anno per anno. In generale sempre, ma soprattutto a questa età e in questo momento della carriera. Quindi prendo quello che viene, l'obiettivo a cui penso adesso sono gli Europei, cercare di migliorare, mettere a posto alcune cose in mare. Poi sicuramente Los Angeles sarebbe la mia quinta Olimpiade, quindi sarebbe stupendo"

Per Gregorio Paltrinieri potrà essere la chiusura di un cerchio, nel caso di partecipazione Los Angeles? "Sicuro, se mi dovessi qualificare sarebbe una bella chiusura, e se non mi dovessi qualificare sarebbe comunque una bella chiusura. Alla fine ho nuotato per tanto tempo, ho sempre fatto quello che mi piaceva, anche alternando un po' e variando alcune gare come 800, 1500, 5km e 10km in mare. Mi sono provato su vari fronti, adesso cerchiamo di tenere duro altri due anni e vediamo"

Si parla sempre di un'Italia dello sport che sta crescendo in tutti gli ambiti, anche per il nuoto è uno dei momenti migliori della storia? "Sì, per il nuoto è sicuramente il momento migliore della storia. Già da 8/10 anni, dall'Olimpiade di Rio 2016 siamo cresciuti molto, adesso abbiamo atleti forti quasi in ogni distanza. Ce la giochiamo a livello europeo dove sicuramente siamo tra le top 3 nazioni, ma anche al mondo ce la giochiamo molto bene, soprattutto per il bacino d'utenza che abbiamo. Quindi il nuoto secondo me sta facendo molto bene, poi sicuramente in uno sport si va a cicli, non potrà essere sempre tutto a rose e fiori e non potrà essere sempre tutto male, quindi ci sono alti e bassi, però in questo momento è un buon periodo".

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