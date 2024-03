BASEBALL San Marino Baseball: iniziano gli allenamenti; ufficializzati Pomponi, Severino e Pascoli

Ieri, 6 marzo, l'avvio ufficiale degli allenamenti per il San Marino Baseball. Agli ordini del manager Doriano Bindi si sono radunati i primi giocatori a disposizione che hanno cominciato a lavorare sul piano atletico e tecnico. In campo una prima rappresentanza di atleti, con altri arrivi in programma nelle prossime settimane.

Intanto il roster si allarga con l'ufficializzazione di tre nuovi giocatori: Francesco Pomponi, Brian Severino e Marco Pascoli, assieme a Luca Di Raffaele costituiranno il monte di lancio Afi per la stagione 2024.

Francesco Pomponi, classe 2002, ha già avuto modo di giocare inning di qualità in Serie A con le maglie di Parma, da dove proviene (16.2 inning nel 2023), e Oltretorrente (13 partenze nel 2022). Nel 2021 ha inoltre vinto la Coppa Campioni con Parma e a livello giovanile è sempre stato protagonista con le varie nazionali di categoria.

Per lui 22 anni da compiere a maggio, così come Brian Severino, ugualmente nuovo rinforzo del monte Afi di questa stagione. Anche Severino, così come Pomponi, ha già bagnato il naso in Serie A. Lo ha fatto con le divise di Crocetta (2022) e Codogno (2023), con quest’ultima annata che lo ha visto sul mound per 18 partite (9 da partente). Per lui una notevole tendenza a lasciare al piatto gli avversari (95 in 66 inning) e anche un largo utilizzo nel box (326 di media con 17 punti battuti a casa).

Il terzo rinforzo del monte italiano è Marco Pascoli, 29enne proveniente dal Campidonico Grizzlies Torino con cui ha giocato le ultime tre stagioni di Serie A. Per lui un 2023 da 4 partite vinte e 1 persa, mentre nel totale dei tre anni coi Grizzlies ha fatto registrare una media Era di 3.25 con 15 salvezze totali.

