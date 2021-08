San Marino Baseball ufficializza Tiago da Silva per le Italian Baseball Series. Il pitcher torna sul Titano dopo le esperienze in Winter League venezuelana e in Triplo A messicano. “Le sensazioni sono molte, ho lasciato tanto amici a San Marino e mi sento molto emozionato nel tornare”, ha raccontato Tiago da Silva che ricorda con maggior piacere la vittoria dello scudetto nel 2008.